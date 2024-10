Giorgia, il nuovo singolo si intitola Niente di male (Di martedì 15 ottobre 2024) Giorgia, coinvolta nella conduzione della nuova edizione di X Factor, non rinuncia alla musica ed è pronta a tornare con il singolo Niente di male Giorgia è pronta a tornare con Niente di male (Epic / Sony Music Italy), il nuovo brano in radio e in digitale da venerdì 18 ottobre. Prodotta da Cripo e scritta da Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino, questa ballad che non ama essere definita tale, fonde l’unicità della voce di Giorgia con una produzione moderna e accattivante. Niente di male è un brano dal ritornello indelebile che è anche un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare perché “in fondo non c’è Niente di male“. .com - Giorgia, il nuovo singolo si intitola Niente di male Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024), coinvolta nella conduzione della nuova edizione di X Factor, non rinuncia alla musica ed è pronta a tornare con ildiè pronta a tornare condi(Epic / Sony Music Italy), ilbrano in radio e in digitale da venerdì 18 ottobre. Prodotta da Cripo e scritta da Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino, questa ballad che non ama essere definita tale, fonde l’unicità della voce dicon una produzione moderna e accattivante.diè un brano dal ritornello indelebile che è anche un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare perché “in fondo non c’èdi“.

Nuovo Ferraris - niente accordo Genoa-Samp : l'offerta è solo rossoblu - Il Genoa ha presentato oggi un'offerta per l'acquisto dello stadio Luigi Ferraris, da solo, senza la Sampdoria. I due club ormai da qualche giorno erano in trattativa per andare avanti insieme nel restyling dello stadio genovese, le società avevano annunciato prima del derby la nascita di una... (Genovatoday.it)

Non è cambiato niente : "Sotto con il vaccino - è nuovo" - assicura l'assessore Bertolaso. Nuovo come gli altri dalle mille sciagure? - Nuovo come? Come gli altri delle centinaia di affetti avversi, degli oltre mille morti in 90 giorni di somministrazione, dell'aumento vertiginoso di tutte le patologie note e perfino i . L'assessore al benessere sociale (welfare) della Lombardia, Bertolaso: “Non è una quinta dose, è un vaccino nuovo”. (Ilgiornaleditalia.it)