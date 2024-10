Foggia, blitz antimafia: sequestrati beni per 10 milioni di euro a ‘li Bergolis’ (Di martedì 15 ottobre 2024) In provincia di Foggia colpita con decine di arresti una banda criminale, il Gip del Tribunale di Bari ha infatti disposto 39 misure cautelari personali e sono stati sequestrati beni per 10 milioni di euro. Il procedimento penale, da cui scaturisce l’operazione “Mari e Monti”, ha potuto dimostrare l’attività criminale, continuata almeno 15 anni, dell’associazione mafiosa garganica del clan ‘li Bergolis’. Lo stato di belligeranza tra le due organizzazioni mafiose sul territorio ‘li Bergolis’ e ‘Romito-Ricucci-Lombardi’, a far data dal 2009 è responsabile di 21 omicidi e 18 tentati omicidi. Svariati i capi d’accusa, tra gli altri: associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, delitti in tema di stupefacenti ed estorsione, rapina e ricettazione. Lapresse.it - Foggia, blitz antimafia: sequestrati beni per 10 milioni di euro a ‘li Bergolis’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In provincia dicolpita con decine di arresti una banda criminale, il Gip del Tribunale di Bari ha infatti disposto 39 misure cautelari personali e sono statiper 10di. Il procedimento penale, da cui scaturisce l’operazione “Mari e Monti”, ha potuto dimostrare l’attività criminale, continuata almeno 15 anni, dell’associazione mafiosa garganica del clan ‘li. Lo stato di belligeranza tra le due organizzazioni mafiose sul territorio ‘lie ‘Romito-Ricucci-Lombardi’, a far data dal 2009 è responsabile di 21 omicidi e 18 tentati omicidi. Svariati i capi d’accusa, tra gli altri: associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, delitti in tema di stupefacenti ed estorsione, rapina e ricettazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Foggia - blitz antimafia : sequestrati beni per 10 milioni di euro a ‘li Bergolis’ - Lo stato di belligeranza tra le due organizzazioni mafiose sul territorio ‘li Bergolis’ e ‘Romito-Ricucci-Lombardi’, a far data dal 2009 è responsabile di 21 omicidi e 18 tentati omicidi. In provincia di Foggia è stata sgominata una banda criminale, il Gip del Tribunale di Bari ha infatti disposto 39 misure cautelari personali e sono stati sequestrati beni per 10 milioni di euro. (Lapresse.it)

Codice Antimafia - sequestrati beni a tre fratelli imprenditori : possedevano immobili nel Foggiano - La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Parma, ha emesso un provvedimento di sequestro patrimoniale per un valore di oltre 3 milioni (esattamente 3.140.290 euro), nei confronti di tre fratelli imprenditori, eseguito dalla Guardia... (Foggiatoday.it)

Blitz della penitenziaria nel carcere di Foggia : sequestrati 6 cellulari - denunciato detenuto - Sono sei i telefoni cellulari che la polizia penitenziaria di Foggia ha sequestrato nella struttura detentiva di via delle Casermette, in tre distinte operazioni, messe a segno nelle giornate del 5 e del 6 settembre. Per il fatto, un detenuto è stato denunciato. "Si tratta dell'ennesimo... (Foggiatoday.it)