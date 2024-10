Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis: “Bisogna essere realistici. È stabile” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il destino è stato infelice con Bruce Willis, gigante del cinema che si è ritrovato a convivere con una malattia dalla quale non c’è scampo. Dalla diagnosi di afasia è passato a quella di demenza frontotemporale: i ricordi sono sempre più labili, ma a mantenerne viva la memoria ci pensa la sua splendida famiglia. La moglie Emma, le adorate figlie e anche lei, Demi Moore. Una donna che è stata compagna di vita per molti anni, con la quale è finita ma è rimasto un amore che si è semplicemente trasformato. L’attrice non ha mai smesso di stare al suo fianco e sta vivendo insieme a lui anche questi duri mesi di malattia. Le parole di Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis Insignita di un importante premio alla carriera all’Hamptons International Film Festival, Demi Moore ha colto l’occasione per tornare a parlare di Bruce Willis. Dilei.it - Demi Moore sulla malattia di Bruce Willis: “Bisogna essere realistici. È stabile” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il destino è stato infelice con, gigante del cinema che si è ritrovato a convivere con unadalla quale non c’è scampo. Dalla diagnosi di afasia è passato a quella di demenza frontotemporale: i ricordi sono sempre più labili, ma a mantenerne viva la memoria ci pensa la sua splendida famiglia. La moglie Emma, le adorate figlie e anche lei,. Una donna che è stata compagna di vita per molti anni, con la quale è finita ma è rimasto un amore che si è semplicemente trasformato. L’attrice non ha mai smesso di stare al suo fianco e sta vivendo insieme a lui anche questi duri mesi di. Le parole didiInsignita di un importante premio alla carriera all’Hamptons International Film Festival,ha colto l’occasione per tornare a parlare di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Demi Moore - la malattia di Bruce Wills : “Bisogna accettare le sue condizioni” - (Adnkronos) – Bruce Willis come sta? “È stabile”, ha rivelato Demi Moore. Spesso Bruce Wills, indimenticabile volto di ‘Pulp Fiction’ non è in grado – a causa della patologia neurodegenerativa – di riconoscere volti a lui familiari, proprio come quello dell’ex moglie Demi Moore. Ma questo non fa perdere le speranze a chi gli sta vicino: l’attrice va spesso a trovarlo a casa insieme alla ... (Dailyshowmagazine.com)

Demi Moore parla della malattia di Bruce Willis : “Bisogna essere realistici” - . Ma nello stato in cui si trova è stabile”. Se invece si accetta il loro stato attuale, si scoprono una grande bellezza e dolcezza”. Intervenuta all’Hamptons International Film Festival, l’attrice ha dichiarato: “La malattia è quello che è e bisogna essere realistici nell’accettarlo. Demi Moore parla della malattia di Bruce Willis: “Bisogna essere realistici” L’attrice Demi Moore è tornata a ... (Tpi.it)

“Bruce Willis ha la demenza ed è stabile. Se si accetta questa malattia si scoprono una grande bellezza e dolcezza” : l’ex moglie Demi Moore commossa - “Piacevano anche a me quando erano una coppia – ha dichiarato in un’intervista, parlando dell’attuale marito e della sua ex moglie – Temo che Bruce non si renda conto di quello che gli sta succedendo”. Incoraggio sempre a venire loro incontro nella condizione in cui si trovano, quando si guarda al passato, a ciò che era, è una battaglia persa. (Ilfattoquotidiano.it)