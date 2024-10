Commercialisti con gli sportivi di successo (Di martedì 15 ottobre 2024) Si tiene oggi e domani, all’Auditorium Scavolini, il convegno nazionale "Commercialisti N?XT. Generazioni di professionisti verso nuovi scenari", organizzato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti, in collaborazione con l’Ordine locale della categoria (foto), a cui parteciperanno oltre 1.500 professionisti provenienti da tutta Italia. Un evento che si aprirà oggi pomeriggio alle ore 15 e che sarà caratterizzato da quattro momenti di confronto con i presenti, pensati per approfondire il ruolo dei Commercialisti all’interno dell’economia della cultura e le sfide che la professione deve affrontare, compresa quella della intelligenza artificiale, dialogando in particolare con i giovani. Ilrestodelcarlino.it - Commercialisti con gli sportivi di successo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si tiene oggi e domani, all’Auditorium Scavolini, il convegno nazionale "N?XT. Generazioni di professionisti verso nuovi scenari", organizzato dal Consiglio nazionale dei, in collaborazione con l’Ordine locale della categoria (foto), a cui parteciperanno oltre 1.500 professionisti provenienti da tutta Italia. Un evento che si aprirà oggi pomeriggio alle ore 15 e che sarà caratterizzato da quattro momenti di confronto con i presenti, pensati per approfondire il ruolo deiall’interno dell’economia della cultura e le sfide che la professione deve affrontare, compresa quella della intelligenza artificiale, dialogando in particolare con i giovani.

Unione giovani dottori commercialisti : «Un successo il convegno nazionale» - L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Piacenza desidera esprimere il suo sentito ringraziamento a Gbs Srl, azienda specializzata nella mobilità per il prezioso contributo alla gestione logistica del convegno nazionale, svoltosi nei giorni scorsi in città. Grazie alla professionalità e... (Ilpiacenza.it)

Associazione Nazionale Commercialisti : “Indispensabile proroga scadenza per l'adesione al concordato preventivo biennale” - ” . “Questa, assieme a tutte le modifiche che il concordato preventivo biennale ha subito da quando come istituto è entrato a far parte della macchina fiscale del Paese, “- commenta l'Associazione Nazionale Commercialisti di Firenze - “rendono assolutamente necessaria una proroga della data di scadenza per l'adesione che, ancora una volta, consenta al contribuente di valutarne con piena ... (Lanazione.it)

Professioni - a Piacenza il convegno nazionale Unione Giovani Dottori Commercialisti - «La figura del dottore commercialista sta acquisendo, negli ultimi anni, una nuova identità sempre più orientata verso un ruolo che ci vede partner strategici a supporto delle Pmi, impegnate a crescere e svilupparsi in un mondo complesso e pronto a nuove sfide. Grazie a questa continua evoluzione. (Ilpiacenza.it)