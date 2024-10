Oasport.it - Ciclismo, condannato a quattro anni il camionista responsabile della morte di Davide Rebellin

(Di martedì 15 ottobre 2024) Prima svolta nel caso di, morto quasi duefa a Montebello Vicentino dopo essere stato travolto da un camion. Si è tenuto ieri il processo di primo grado a carico di Wolfgang Rieke, l’autore dell’omicidio stradale, ed è statodal tribunale di Vicenza. Rieke investì e ucciseil 30 novembre 2022 senza fermarsi a soccorrere l’ex ciclista, 51enne all’epoca dei fatti. Il guidatore tedesco poi fuggì verso il suo paese natale, ma venne successivamente arrestato a Munster, estradato in Italia e posto agli arresti domiciliari, per poi successivamente essere rimesso in libertà a causa di un ictus che lo ha colpito lo scorso giugno. Il Pubblico Ministero Hans Roderich Blattner aveva richiesto una condanna di cinque, dopo che il patteggiamento a tree undici mesi era stato respinto per due volte.