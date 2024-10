Chi è Daniel Maldini, il terzo della famiglia a giocare in nazionale: «Dedicato alla mia famiglia e a chi mi vuole bene» (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo il papà Paolo e il nonno Cesare, il 23enne Daniel Maldini ha fatto il suo esordio in nazionale giocando a Udine, lo stesso stadio dove suo padre aveva giocato la prima partita con il Milan Vanityfair.it - Chi è Daniel Maldini, il terzo della famiglia a giocare in nazionale: «Dedicato alla mia famiglia e a chi mi vuole bene» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo il papà Paolo e il nonno Cesare, il 23enneha fatto il suo esordio ingiocando a Udine, lo stesso stadio dove suo padre aveva giocato la prima partita con il Milan

