Carenze igieniche, chiusi due panifici (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoDurante dei mirati controlli dei Carabinieri del N.A.S. di Taranto, alcuni dei quali eseguiti insieme al personale del S.I.A.N. dell'Asl di Taranto, sono state riscontrate gravi Carenze igienico-sanitarie in due attività di produzione e vendita di pane, prodotti da forno e di pasticceria ubicati nella provincia tarantina. I militari hanno rilevato criticità igienico-sanitarie e strutturali consistenti in polvere e sporco stantio nei locali di preparazione, presenza di escrementi (verosimilmente di ratto in considerazione del rinvenimento di numerose esche e collante), materiale e macchinari fuori uso e accatastati alla rinfusa, attrezzature e arredi in parte arrugginiti, incrostati e usurati.

