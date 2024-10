Cantieri, FdI attacca Orioli: “Altro che buonsenso, servono controlli” (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY“A fronte delle tante problematiche causate dai Cantieri è assurdo che l’assessora Orioli si limiti a fare spallucce e dire che dobbiamo appellarci al buon senso di ciascuno. Quindi l’amministrazione cosa ci sta a fare? Orioli dimostra Bolognatoday.it - Cantieri, FdI attacca Orioli: “Altro che buonsenso, servono controlli” Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY“A fronte delle tante problematiche causate daiè assurdo che l’assessorasi limiti a fare spallucce e dire che dobbiamo appellarci al buon senso di ciascuno. Quindi l’amministrazione cosa ci sta a fare?dimostra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cantieri, FdI attacca Orioli: “Altro che buonsenso, servono controlli” - I consiglieri comunali di Bologna denunciano problemi di sicurezza, causati dai tanti cantieri presenti in città ... (bolognatoday.it)

Tram verde Bologna, i dubbi dei cittadini alla Corticella: “Stalli lontani e disagi” - Villa Torchi: tante critiche al progetto, ma il clima è disteso. La replica di Orioli: “Fidatevi, cambierà il modo di spostarsi” ... (ilrestodelcarlino.it)

Bufera su via Saffi, traffico in tilt dopo l’incidente. “Ambulanza in ritardo per colpa dei cantieri”. Video - Uno scooterista cade davanti a un bus, l’autista inchioda e cade un passeggero. Il mezzo di soccorso non trova altra strada che arrivare contromano. FdI: “Cantierizzazione illogica e soprattutto peric ... (ilrestodelcarlino.it)