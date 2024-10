Calciomercato com – Milan la cessione di Tonali è stata un madornale errore|Primapagina

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 14:05:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: Il tempo è sempre galantuomo. E raramente ci racconta una realtà che non possa chiamarsi tale. Le strepitose prestazioni di Sandrocon la maglia della Nazionale – le prime dopo aver esaurito il periodo di squalifica per il caso scommesse della passata stagione – alimentano inevitabilmente le discussioni su quanto fosse mancato un calciatore con queste caratteristiche alla squadra di Spalletti durante il disastroso Europeo in Germania. Ma, allo stato dell’arte e alla luce di quelle che sono state le risultanze, non possono che alimentare enormi rimpianti in casaper l’enorme perdita rappresentata dalladel calciatore lodigiano al Newcastle e la gestione che èfatta dell’ingente tesoretto incassato per il suo trasferimento.