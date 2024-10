Bradisismo, nonostante le scosse il sollevamento resta stabile (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Osservatorio Vesuviano ha pubblicato il bollettino riferito alla settimana 7 – 13 ottobre. Registrate 30 scosse, la più forte di magnitudo 2,6. Confermato il sollevamento di 10 mm al mese. Nessun’altra novità se non l’inaccettabile silenzio e la mancata pubblicazione ad oggi del decreto del Ministro per la ripartizione dei fondi tra i tre Comuni Bradisismo, nonostante le scosse il sollevamento resta stabile Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Osservatorio Vesuviano ha pubblicato il bollettino riferito alla settimana 7 – 13 ottobre. Registrate 30, la più forte di magnitudo 2,6. Confermato ildi 10 mm al mese. Nessun’altra novità se non l’inaccettabile silenzio e la mancata pubblicazione ad oggi del decreto del Ministro per la ripartizione dei fondi tra i tre ComunileilIl Blog di Giò.

