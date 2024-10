Biathlon, Italia divisa tra Vuokatti e Ruhpolding nella preparazione verso la Coppa del Mondo (Di martedì 15 ottobre 2024) Quando manca un mese e mezzo al via della Coppa del Mondo 2024-2025, che scatterà ufficialmente a Kontiolahti il 30 novembre, entra nel vivo la preparazione della Nazionale Italiana di Biathlon verso la stagione invernale. Gli azzurri si apprestano ad affrontare un lungo blocco di allenamenti, con due gruppi di atleti impegnati tra Vuokatti e Ruhpolding. In Finlandia lavoreranno dal 18 al 31 ottobre la detentrice della Sfera di Cristallo Lisa Vittozzi insieme ad Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara, Samuela Comola e Beatrice Trabucchi. Raduno in Germania dal 17 al 26 ottobre per Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Lukas Hofer, che verranno seguiti dai tecnici Fabio Cianciana e Andrea Zattoni. Oasport.it - Biathlon, Italia divisa tra Vuokatti e Ruhpolding nella preparazione verso la Coppa del Mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Quando manca un mese e mezzo al via delladel2024-2025, che scatterà ufficialmente a Kontiolahti il 30 novembre, entra nel vivo ladella Nazionalena dila stagione invernale. Gli azzurri si apprestano ad affrontare un lungo blocco di allenamenti, con due gruppi di atleti impegnati tra. In Finlandia lavoreranno dal 18 al 31 ottobre la detentrice della Sfera di Cristallo Lisa Vittozzi insieme ad Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara, Samuela Comola e Beatrice Trabucchi. Raduno in Germania dal 17 al 26 ottobre per Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Lukas Hofer, che verranno seguiti dai tecnici Fabio Cianciana e Andrea Zattoni.

