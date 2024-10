"Azione antisemita". Lo sfregio al murale di Liliana Segre in piazzale Loreto (Di martedì 15 ottobre 2024) La Stella di David sul giubbotto antiproiettile disegnato da alexsandro Palombo addosso a Liliana Segre e Sami Modiano in uno degli ultimi murales di Milano è stata vandalizzata Ilgiornale.it - "Azione antisemita". Lo sfregio al murale di Liliana Segre in piazzale Loreto Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Stella di David sul giubbotto antiproiettile disegnato da alexsandro Palombo addosso ae Sami Modiano in uno degli ultimis di Milano è stata vandalizzata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finanza e polizia in Comune a Pesaro - c'è un terzo indagato : ecco chi è. Nel mirino la determina per il murale omaggio a Liliana Segre. Cinque gli uffici perquisiti - PESARO Guardia di Finanza e Polizia in Comune a Pesaro, ora c'è un terzo indagato nell'indagine sugli affidamenti fatti dalla precedente amministrazione nei confronti... (Corriereadriatico.it)

Segre traina Rondine sul set. Festa di Roma - film su Liliana. La Cittadella tra i protagonisti - Tra quei 90 c’era anche Liliana, in una sorta di primo tempo della sua vita. Liliana sarà lì con tutta la famiglia: già la sinossi del film, riassunta nel programma dell’evento, vede in prima fila i tre figli, Alberto, Luciano e Federica. Il documentario ripercorre le pagine drammatiche di quegli anni, l’arresto la deportazione, l’addio al padre. (Lanazione.it)

Medioriente - Sala : “Liliana Segre guida più importante per Milano” - Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione dell’anniversario dell’attentato del 7 ottobre presso la sinagoga di Milano. “Permettetemi un pensiero speciale anche da parte mia a Liliana Segre, perché vorrei dirti che, al di là dell’affetto tra di noi, tu sei una guida per me e peri milanesi, in questo momento direi la guida più importante per Milano”. (Lapresse.it)