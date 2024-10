Aurora Ruffino, l'intervista: l'infanzia senza la madre, la famiglia, il romanzo e la carriera d'attrice (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel suo romanzo d'esordio, Volevo salvare i colori, l'attrice ha messo un pezzo della sua storia. E qui ci spiega come è sopravvissuta alla rabbia e al dolore, anche grazie alla gentilezza verso di sé Vanityfair.it - Aurora Ruffino, l'intervista: l'infanzia senza la madre, la famiglia, il romanzo e la carriera d'attrice Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel suod'esordio, Volevo salvare i colori, l'ha messo un pezzo della sua storia. E qui ci spiega come è sopravvissuta alla rabbia e al dolore, anche grazie alla gentilezza verso di sé

Dal cinema ai libri : Aurora Ruffino presenta a Firenze il suo romanzo d’esordio - “Volevo salvare i colori” ci catapulta nella vita di Vanessa, una ventenne che scappa di casa per intraprendere un viaggio sulle tracce del tragitto migratorio di una farfalla che porta il suo stesso nome, la Vanessa del Cardo: è una farfalla speciale che attraversa l’Europa partendo dalla Norvegia per arrivare, infine, in Marocco. (Lanazione.it)