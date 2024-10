Argentina-Bolivia, Lautaro Martinez gioca? Trio sorpresa di Scaloni (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa notte alle ore 2 italiane si giocherà la partita tra Argentina e Bolivia, valida per la qualificazione ai Mondiali negli Stati Uniti del 2026. Lautaro Martinez titolare? Lionel Scaloni pensa ad un cambiamento. NOVITÀ – Argentina-Bolivia è la gara in programma alle ore 2 di questa notte. Il match sarà valido per la decima giornata del torneo del Sud America che vale la qualificazione ai Mondiali del 2026. La squadra di Lionel Scaloni è già con un piede e mezzo ai prossimi Mondiali perché ha 19 punti in 9 partite ed è prima nella classifica. Nell’ultimo incontro l’Argentina ha pareggiato con il Venezuela per 1-1 e Lautaro Martinez ha giocato appena cinque minuti di partita. Stasera il ct Scaloni ha un’idea inedita per la sua esperienza: c’è la possibilità concreta che Lautaro Martinez, Lionel Messi e Julian Alvarez inizino dal primo minuto. Inter-news.it - Argentina-Bolivia, Lautaro Martinez gioca? Trio sorpresa di Scaloni Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa notte alle ore 2 italiane si giocherà la partita tra, valida per la qualificazione ai Mondiali negli Stati Uniti del 2026.titolare? Lionelpensa ad un cambiamento. NOVITÀ –è la gara in programma alle ore 2 di questa notte. Il match sarà valido per la decima giornata del torneo del Sud America che vale la qualificazione ai Mondiali del 2026. La squadra di Lionelè già con un piede e mezzo ai prossimi Mondiali perché ha 19 punti in 9 partite ed è prima nella classifica. Nell’ultimo incontro l’ha pareggiato con il Venezuela per 1-1 ehato appena cinque minuti di partita. Stasera il ctha un’idea inedita per la sua esperienza: c’è la possibilità concreta che, Lionel Messi e Julian Alvarez inizino dal primo minuto.

