(Adnkronos) – Ha raggiunto il traguardo di 50 club aperti in Italia Anytime Fitness, il più grande franchising al mondo del settore e l'unico presente in tutti i continenti, noto per garantire all'interno delle proprie palestre un servizio d'eccezione per 365 giorni all'anno, Pasqua e Natale compresi. Sbarcato in Italia soltanto nel 2016, il franchise

Anytime Fitness - raggiunto il traguardo di 50 club in Italia - “L'apertura del 50esimo club Anytime Fitness in Italia è un traguardo che ci riempie d'orgoglio - ha commentato Roberto Ronchi, AD di Anytime Fitness Italia - ma siamo consapevoli che si tratta di un obiettivo che fa parte di un percorso più ampio, destinato a darci grandi soddisfazioni anche in futuro. (Liberoquotidiano.it)

La continua espansione di brand come Anytime Fitness dimostra come il settore del fitness si stia evolvendo, proponendo soluzioni che s'integrano sempre più nella vita quotidiana dei consumatori.