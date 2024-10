Antonella Clerici si scusa per la ‘protesta’ sul golden minute e lancia una nuova frecciata (Di martedì 15 ottobre 2024) Il golden minute della discordia continua ad animare le puntate di E’ Sempre Mezzogiorno. Dopo la lamentela avanzata ieri, a causa del minibreak pubblicitario durato più di 60 secondi a causa di un errore tecnico, Antonella Clerici ha deciso di fare un passo indietro. La conduttrice si è infatti scusata per la sua piccola protesta rivolgendosi in primis ai lavoratori perché “tutti possiamo sbagliare“. Mea culpa a cui è seguita però una nuova ‘misteriosa’ bordata. A proposito di ieri c’è stato un qui pro quo. Nel senso che io ho dato il golden minute, che è durato quasi due minuti (85 secondi, ndDM). E allora mi sono detta: ‘Ma no, scusa, se è il golden minute?’. Ho subito pensato, no? Invece c’è stato un errore tecnico, cioè siamo andati a nero. Davidemaggio.it - Antonella Clerici si scusa per la ‘protesta’ sul golden minute e lancia una nuova frecciata Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildella discordia continua ad animare le puntate di E’ Sempre Mezzogiorno. Dopo la lamentela avanzata ieri, a causa del minibreak pubblicitario durato più di 60 secondi a causa di un errore tecnico,ha deciso di fare un passo indietro. La conduttrice si è infattita per la sua piccola protesta rivolgendosi in primis ai lavoratori perché “tutti possiamo sbagliare“. Mea culpa a cui è seguita però una‘misteriosa’ bordata. A proposito di ieri c’è stato un qui pro quo. Nel senso che io ho dato il, che è durato quasi due minuti (85 secondi, ndDM). E allora mi sono detta: ‘Ma no,, se è il?’. Ho subito pensato, no? Invece c’è stato un errore tecnico, cioè siamo andati a nero.

