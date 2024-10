Amici, un compito per Diego solleva polemiche tra Zerbi e Pettinelli. L’accaduto (Di martedì 15 ottobre 2024) Amici, il daytime di martedì 15 ottobre: il compito per Diego solleva polemiche tra Zerbi e Pettinelli. Ecco cos’è accaduto Amici, questo pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime. Arriva in casetta un nuovo compito per Diego. Il cantautore, allievo di Rudy Zerbi riceve un compito da Anna Pettinelli. L’allievo Diego incontra Rudy Zerbi che commenta: “Questo pezzo è un tranello. La Pettinelli aspirerebbe la Celentano della musica. La Pettinelli ha una grave mancanza rispetto alla Maestra Celentano, l’essere vera fino infondo. Tu vai tranquillo, lavora e preparati che io riscrivo la lettera”. 361magazine.com - Amici, un compito per Diego solleva polemiche tra Zerbi e Pettinelli. L’accaduto Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024), il daytime di martedì 15 ottobre: ilpertra. Ecco cos’è accaduto, questo pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime. Arriva in casetta un nuovoper. Il cantautore, allievo di Rudyriceve unda Anna. L’allievoincontra Rudyche commenta: “Questo pezzo è un tranello. Laaspirerebbe la Celentano della musica. Laha una grave mancanza rispetto alla Maestra Celentano, l’essere vera fino infondo. Tu vai tranquillo, lavora e preparati che io riscrivo la lettera”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli: “La finta Celentano della musica” e l’assegnazione sospetta a Diego - Questa settimana, ad "Amici di Maria De Filippi", la professoressa di canto Anna Pettinelli ha messo alla prova l'allievo Diego, che fa parte della ... (quilink.it)

Amici, Zerbi stronca la Pettinelli: “Una Celentano tarocca”, il 'colpo basso’ a Diego Lazzari - Durante il daytime di oggi di Amici 24 Rudy Zerbi ha offeso Anna Pettinelli a causa di un compito che la prof. ha assegnato a Diego Lazzari: cos'è successo. (libero.it)

Amici 24, scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: il bigliettino misterioso sconvolge Luk3 - Questa settimana ad Amici 24 non sono mancati i colpi di scena, sia per quanto riguarda i compiti assegnati agli allievi, sia per le dinamiche interne tra i professori. Al ... (leggo.it)