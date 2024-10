Alla Festa del Cinema di Roma mostra su Renato Casaro, l’uomo che ha ‘disegnato’ il cinema (Di martedì 15 ottobre 2024) Post Content L'articolo Alla Festa del cinema di Roma mostra su Renato Casaro, l’uomo che ha ‘disegnato’ il cinema proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Post Content L'articolodeldisuche hailproviene da Daily Show Magazine.

Alla Festa del Cinema di Roma mostra su Renato Casaro - l’uomo che ha ‘disegnato’ il cinema - All’età di 17 anni, si trasferì a Roma, dove iniziò a lavorare nel campo della cartellonistica cinematografica. Si ricorda la Masterclass del Maestro Casaro con Gian Luca Farinelli il 18 ottobre alle ore 12 alla Casa del Cinema. “La realizzazione di una esposizione a via Veneto legata alla festa del cinema di Roma, – spiega l’assessora alla Cultura, allo Sport e alle Politiche giovanili del I ... (Dailyshowmagazine.com)

