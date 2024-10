Al via il congresso di Opes Abruzzo, Rucci: "C'è tanto bisogno di promozione sportiva" (Di martedì 15 ottobre 2024) Si terrà il prossimo 19 ottobre il congresso del comitato regionale di Opes Abruzzo, nella sala conferenze dell’S Hotel di San Giovanni Teatino. L’evento rappresenta un momento cruciale per la chiusura del quadriennio sportivo 2021-2024 caratterizzato da sfide significative e traguardi importanti Chietitoday.it - Al via il congresso di Opes Abruzzo, Rucci: "C'è tanto bisogno di promozione sportiva" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si terrà il prossimo 19 ottobre ildel comitato regionale di, nella sala conferenze dell’S Hotel di San Giovanni Teatino. L’evento rappresenta un momento cruciale per la chiusura del quadriennio sportivo 2021-2024 caratterizzato da sfide significative e traguardi importanti

Al via il congresso di Opes Abruzzo, Rucci: "C'è tanto bisogno di promozione sportiva" - Negli ultimi quattro anni l'ente ha lavorato per promuovere e sostenere lo sport fronteggiando le difficoltà in cui il mondo associativo, sportivo e di terzo settore si è trovato in particolar modo du ... (chietitoday.it)