Aceman John Cooper Works e John Cooper Works Electric, a Parigi MINI è 100% elettrica – FOTO (Di martedì 15 ottobre 2024) Al Salone di Parigi 2024 MINI fa doppietta, presentando le nuove John Cooper Works Electric ed Aceman John Cooper Works, entrambe a trazione 100% elettrica. La prima riprende la canonica configurazione a tre porte e il suo motore elettrico è in grado di sviluppare fino a 261 CV di potenza e 350 Nm di coppia motrice: numeri che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h. La meccanica è alimentata da un pacco batterie da 54,2 kWh di capacità, che assicurano un’autonomia omologata di 371 km. Freni e assetto sono specifici, pensati per un utilizzo sportivo della vettura. Altrettanto “atletica” la Aceman John Cooper Works, che strizza l’occhio al mondo dei crossover. Il suo motore elettrico eroga 258 CV, buoni per uno zero-cento da 6,4 secondi (la velocità massima è limitata a 200 km/h). Ilfattoquotidiano.it - Aceman John Cooper Works e John Cooper Works Electric, a Parigi MINI è 100% elettrica – FOTO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Al Salone di2024fa doppietta, presentando le nuoveed, entrambe a trazione. La prima riprende la canonica configurazione a tre porte e il suo motore elettrico è in grado di sviluppare fino a 261 CV di potenza e 350 Nm di coppia motrice: numeri che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h. La meccanica è alimentata da un pacco batterie da 54,2 kWh di capacità, che assicurano un’autonomia omologata di 371 km. Freni e assetto sono specifici, pensati per un utilizzo sportivo della vettura. Altrettanto “atletica” la, che strizza l’occhio al mondo dei crossover. Il suo motore elettrico eroga 258 CV, buoni per uno zero-cento da 6,4 secondi (la velocità massima è limitata a 200 km/h).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nuova MINI Cooper Cabrio è Always Open: scopriamola insieme - La nuova generazione della Cooper Cabrio si presenta come un veicolo progettato per offrire massima libertà e piacere di guida in ogni condizione. La capote, completamente automatica, si apre in soli ... (techprincess.it)

Mini, ecco John Cooper Works Electric e John Cooper Works Aceman. Debutto mondiale al Salone di Parigi - In occasione del Salone dell'automobile di Parigi, Mini presenta due nuovi modelli di punta. Sia la Mini John Cooper Works Electric, con una potenza di 190 kW / 258 CV, che la Mini John ... (motori.ilmessaggero.it)

Salone di Parigi 2024: BMW Neue Klasse in anteprima e MINI JCW elettriche - Al Salone dell'Auto di Parigi BMW presenta la nuova gamma Neue Klasse in anteprima e le piccole John Cooper Works electric. (hdmotori.it)