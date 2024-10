Accende una sigaretta poi il boato | tragedia per un 20enne | com’è successo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)sfiorata nella cittadina di Nardò, in provincia di Lecce, dove un ragazzo, entrato nella sua auto, si è acceso unascatenando una terribile esplosione che lo ha preso in pieno. Il giovane, originario di Gallipoli, ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al cuoio capelluto e secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno è in gravi condizioni. L'incendio scoppiato all'interno della Fiat Panda ha distrutto completamente la vettura. Sul luogo, in via Pietro Giannone a Nardò, sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa, gli operatori del 118 con l'ambulanza e l'auto medica e i carabinieri della stazione locale per chiarire, insieme ai vigili del fuoco, cosa possa esserein quei terribili momenti.