Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della seconda giornata di A1. Manfredini ed Eckl: nomi nuovi al centro! Che brava Giovannini

(Di lunedì 14 ottobre 2024) LE2ªDI SERIE A1 ANNA DANESI: Devastante contro Roma, soprattutto in attacco, la centrale azzurra che spinge in alto le venete al debutto casalingo. Per li 14 punti con il 71% di positività in attacco, un ace e un muro. FRANCESCA BOSIO: Vince il duello a distanza con quella che era stata la sua rivale in estate per la maglia azzurra, Carlotta Cambi. Orttima la sua prestazione in cabina di regia per la prima vittoria di Novara nel derby contro Pinerolo. Giostra le sue attaccanti con saggezza e contribuisce al successo novarese. KATJA: Partecipa alla festa di Talmassons, la giovane campionessa europea Under 22 con la maglia di Conegliano e chiude la sua partita con 6 punti all’attivo, il 50% in attacco e due ace. Un bel battesimo per la centrale veneta.