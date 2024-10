Valmontone, chiuso il casello autostradale. Tutte le informazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continuano i lavori nei pressi del casello di Valmontone. A causa di questi nei prossimi giorni ci sarnno diverse chiusure notturne che interesseranno l’uscita della stazione di Valmontone: ecco quando. Tutti i dettagli e le info utili da conoscere.Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire Frosinonetoday.it - Valmontone, chiuso il casello autostradale. Tutte le informazioni Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continuano i lavori nei pressi deldi. A causa di questi nei prossimi giorni ci sarnno diverse chiusure notturne che interesseranno l’uscita della stazione di: ecco quando. Tutti i dettagli e le info utili da conoscere.Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valmontone - vandali nella scuola alle Casette. Plesso chiuso per un giorno - Sono entrati indisturbati nella scuola Padre Pio nel quartiere le Casette di Valmontone ed hanno messo a soqquadro le aule e tutto quello che hanno trovato sulla loro strada. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere il plesso scolastico per ripristinare la sicurezza... (Frosinonetoday.it)

Valmontone - proseguono i lavori. Chiuso il casello per quattro giorni - Disagi per gli automobilisti in transito in autostrada nelle zone a sud di Roma e fino in Ciociaria. Nelle notti tra lunedì e giovedì prossimi giorni sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze/Roma. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione... (Frosinonetoday.it)