Usa, Harris attacca Trump: “Non pubblica la sua cartella clinica, cosa nasconde?” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Washington, 14 ottobre 2024 – Si accende sempre di più la sfida per le presidenziali Usa 2024. Così a tre settimane dall'election day, Kamala Harris attacca pesantamente Donald Trump per il suo rifiuto di rendere nota la sua cartella clinica e per non aver accettato un nuovo dibattito tv. "Mi domando perché il suo staff vuole che si nasconda. Viene da chiedersi se hanno paura che la gente veda che è troppo debole e instabile per guidare l'America. È questo quello che sta succedendo?", ha detto la candidata democratica in un comizio in North Carolina. Inoltre Trump, che con i suoi 78 anni è il più anziano candidato alla Casa Bianca, ha anche rifiutato l'intervista con '60 Minutes' che invece Harris ha concesso la scorsa settimana. Quotidiano.net - Usa, Harris attacca Trump: “Non pubblica la sua cartella clinica, cosa nasconde?” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Washington, 14 ottobre 2024 – Si accende sempre di più la sfida per le presidenziali Usa 2024. Così a tre settimane dall'election day, Kamalapesantamente Donaldper il suo rifiuto di rendere nota la suae per non aver accettato un nuovo dibattito tv. "Mi domando perché il suo staff vuole che si nasconda. Viene da chiedersi se hanno paura che la gente veda che è troppo debole e instabile per guidare l'America. È questo quello che sta succedendo?", ha detto la candidata democratica in un comizio in North Carolina. Inoltre, che con i suoi 78 anni è il più anziano candidato alla Casa Bianca, ha anche rifiutato l'intervista con '60 Minutes' che inveceha concesso la scorsa settimana.

