Un sistema di allarme a bordo dei taxi: è quanto valuta il Comune contro le aggressioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Telecamere di video sorveglianza e sistemi di allarme a bordo delle automobili dei tassisti contro le aggressioni notturne. È quanto è al vaglio del Comune di Torino per tentare di far fronte ai diversi casi di aggressione che sono stati denunciati dai conducenti delle auto bianche.

Allarme sul treno Ancona-Piacenza - 46enne viaggia a bordo con un machete ed un coltello - La Polizia ferroviaria di Fidenza ha denunciato un uomo di 46 anni, di origine cinese e residente in Lombardia, per possesso ingiustificato di armi. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa, quando una pattuglia della Polfer è intervenuta su richiesta del Capo Treno del Regionale Ancona-Piacenza... (Anconatoday.it)

Allarme sul treno : 46enne viaggia a bordo con un machete e un coltello di quasi 20 centimetri. Denunciato - La Polizia ferroviaria di Fidenza ha denunciato in stato di libertà un uomo che viaggiava a bordo di un treno con un machete ed un grosso coltello occultati all’interno della valigia. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando una pattuglia della Polfer di Fidenza è stata chiamata dal Capo... (Parmatoday.it)

Aereo con 197 persone a bordo prende fuoco durante l’atterraggio. Le fiamme - il fumo e l’allarme dei piloti : il video dei soccorsi - Fortunatamente, l’aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza e i vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno domato le fiamme. L’incidente si è verificato intorno alle 15:15 ora locale, mentre l’aereo era in fase di atterraggio. I piloti hanno rilevato del fumo e hanno immediatamente lanciato l’allarme, come comunicato dalla compagnia aerea in una nota diffusa su X. (Ilfattoquotidiano.it)