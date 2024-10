Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024: Damiano pronto a catturare Torrente

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Continuano le avventure di Unal. Al centro delle puntate di questa settimana, il tentativo didiil boss. Il poliziotto potrebbe finire per rischiare la vita Tutto le info su quello che accadrà nelle prossime puntate di Unalnelle nostre. UPAS è in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Unaldal 14 al 18Lunedì 14: Samuel in crisi Mentree i suoi uomini stringono la sorveglianza intorno al ristorante di cuiè socio occulto, Viola deve decidere se partire o meno per Barcellona con Raffaele e Antonio. Niko viene contattato dalla scuola di Jimmy e affronta il figlio in un confronto che si rivelerà più complicato del previsto.