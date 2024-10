Traffico Roma del 14-10-2024 ore 20:00 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione e sta calando di intensità Traffico sulla rete viaria cittadina che si è permangono rallentamenti con code a tratti su Gran parte delle consolare in uscita dal centro migliorata la situazione sul Raccordo Anulare Tuttavia in carreggiata interna abbiamo ancora code per incidente tra le uscite Cassia e Salaria nella 40 sud è in carreggiata esterna code a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino all’uscita Tuscolana questa a causa del Traffico intenso ancora disagi sulla tangenziale interessata da lavori da incolonnamenti da Tor di Quinto fino alla Salaria in direzione di San Giovanni abbiamo preso appuntamenti all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti Today sulla stessa via della Pineta Sacchetti nelle due direzioni tra gemelli e via Mattia Battistini in coda in piazza della Libertà Ezio Ponte Regina ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 20:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione e sta calando di intensitàsulla rete viaria cittadina che si è permangono rallentamenti con code a tratti su Gran parte delle consolare in uscita dal centro migliorata la situazione sul Raccordo Anulare Tuttavia in carreggiata interna abbiamo ancora code per incidente tra le uscite Cassia e Salaria nella 40 sud è in carreggiata esterna code a tratti dal bivio con laFiumicino fino all’uscita Tuscolana questa a causa delintenso ancora disagi sulla tangenziale interessata da lavori da incolonnamenti da Tor di Quinto fino alla Salaria in direzione di San Giovanni abbiamo preso appuntamenti all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti Today sulla stessa via della Pineta Sacchetti nelle due direzioni tra gemelli e via Mattia Battistini in coda in piazza della Libertà Ezio Ponte Regina ...

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 19 : 30 - it cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma ben trovati dalla redazione invariata la situazione sul Raccordo Anulare permangono infatti incolonnamenti in carreggiata interna tranne uscite casse Salaria sempre in interno abbiamo ancora tratti dalla Nomentana all’uscita alla rustica nel quadrante sud è in ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 19 : 00 - luceverde. Luceverde Roma ben trovati dalla redazione invariata la situazione sul Raccordo Anulare permangono infatti incolonnamenti in carreggiata interna tranne uscite casse Salaria sempre in interno abbiamo ancora tratti dalla Nomentana all’uscita alla rustica nel quadrante sud è in carreggiata esterna code a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino Sino all’uscita Tuscolana ancora disagi sulla ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 14-10-2024 ore 18 : 30 - Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Data l’ora ci sono cose su tutte le consolari in uscita dal centro sulla raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria sempre in interno alcuni tratti dalla Nomentana all’uscita La Rustica nel quadrante sud è in carreggiata esterna code a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino Sino all’uscita Tuscolana ... (Romadailynews.it)