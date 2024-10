Stellantis, Tavares apre a possibili licenziamenti senza gli incentivi: “Nulla è escluso” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Non dovremmo escludere Nulla”. Questa la strategia di Carlos Tavares, Ceo del Gruppo Stellantis, per affrontare il calo delle vendite e la pugnace concorrenza cinese. Il sottotesto di tale formula è che in caso il calo dei margini non dovesse subire un’inversione di tendenza, allora Stellantis potrebbe valutare la chiusura di impianti e il licenziamento dei lavoratori. I tagli per Stellantis, del resto, sono già stati messi in atto nel Nord America a causa della significativa flessione delle vendite nel mercato Usa. Tavares sui licenziamenti in Stellantis Ma è Tavares stesso ad essere più specifico: “Se i cinesi conquistano una quota di mercato del 10% in Europa alla fine della loro offensiva, significa che produrranno 1,5 milioni di auto, che equivale a 7 stabilimenti di assemblaggio. I produttori europei dovranno chiuderli o trasferirli ai cinesi. Quifinanza.it - Stellantis, Tavares apre a possibili licenziamenti senza gli incentivi: “Nulla è escluso” Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Non dovremmo escludere”. Questa la strategia di Carlos, Ceo del Gruppo, per affrontare il calo delle vendite e la pugnace concorrenza cinese. Il sottotesto di tale formula è che in caso il calo dei margini non dovesse subire un’inversione di tendenza, allorapotrebbe valutare la chiusura di impianti e il licenziamento dei lavoratori. I tagli per, del resto, sono già stati messi in atto nel Nord America a causa della significativa flessione delle vendite nel mercato Usa.suiinMa èstesso ad essere più specifico: “Se i cinesi conquistano una quota di mercato del 10% in Europa alla fine della loro offensiva, significa che produrranno 1,5 milioni di auto, che equivale a 7 stabilimenti di assemblaggio. I produttori europei dovranno chiuderli o trasferirli ai cinesi.

