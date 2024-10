Sentenza Diarra, la FIFA: «Pronti al dialogo per migliorare il mercato» – VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) La FIFA ha aperto ad una discussione per ridiscutere le regole del calciomercato mondiale dopo la Sentenza Diarra La FIFA, in seguito alla Sentenza Diarra ha comunicato di essere pronta a ridiscutere i meccanismi del calciomercato globale, dopo che la Corte di Giustizia Europea aveva stabilito che alcune norme del regolamento FIFA sono contrarie alle Calcionews24.com - Sentenza Diarra, la FIFA: «Pronti al dialogo per migliorare il mercato» – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laha aperto ad una discussione per ridiscutere le regole del calciomondiale dopo laLa, in seguito allaha comunicato di essere pronta a ridiscutere i meccanismi del calcioglobale, dopo che la Corte di Giustizia Europea aveva stabilito che alcune norme del regolamentosono contrarie alle

Calcio : Fifa - dopo sentenza Diarra dialogo aperto su status e trasferimento giocatori - La Fifa vede la decisione sul caso Diarra come un'opportunità per modernizzare ulteriormente il proprio quadro normativo, uno degli obiettivi assunti dal presidente della Fifa dal 2016. La Fifa avvierà un dialogo globale con le principali parti interessate e lavorerà con loro per determinare le conclusioni da trarre dalla decisione sul caso Diarra e le modifiche più appropriate da apportare ... (Liberoquotidiano.it)

Sentenza Diarra - la Fifa apre un dialogo per modificare il regolamento del calciomercato - La FIFA apre un dialogo per modificare il regolamento del calciomercato dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell`Unione Europea sul caso... (Calciomercato.com)

Dura lex sed lex. Sentenza Diarra colpo ai bilanci delle società - In caso di rescissione unilaterale di un calciatore con contratto pluriennale, ciò porterebbe alla svalutazione a zero di un asset importante (il calciatore). Nitti Venerdì 4 ottobre 2024: non è venerdì 13, ma è il giorno che rivoluzionerà il calciomercato, quello della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Diarra, che ha stabilito che alcune norme FIFA sui trasferimenti ... (Sport.quotidiano.net)