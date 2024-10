Se fare il leader di destra è un lavoro pericoloso (Di lunedì 14 ottobre 2024) La sinistra continua a delegittimare politicamente e antropologicamente l'avversario politico. Ma prima o poi c’è il rischio che qualche pazzo ti prenda alla lettera Ilgiornale.it - Se fare il leader di destra è un lavoro pericoloso Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La sinistra continua a delegittimare politicamente e antropologicamente l'avversario politico. Ma prima o poi c’è il rischio che qualche pazzo ti prenda alla lettera

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attentati e minacce. Fare il leader di destra è il lavoro più pericoloso al mondo - La sinistra continua a delegittimare politicamente e antropologicamente l'avversario politico. Ma prima o poi c’è il rischio che qualche pazzo ti prenda alla lettera. (Ilgiornale.it)

Milan - Leao : "Sono un leader diverso. Abraham e Morata lottano e non si fermano mai - non posso fare meno di quello che fanno loro" - Vigilia di Champions League per il Milan, che vola in trasferta per affrontare il Bayer Leverkusen nella seconda giornata della fase campionato. Alla vi... (Calciomercato.com)

Milan - Morata è il leader di cui hai bisogno : ecco perché può fare la differenza con il Liverpool - La `musichetta` della Champions League tornerà a suonare domani sera a San Siro quando il Milan affronterà il Liverpool. I ricordi delle finali... (Calciomercato.com)