Salute | Belloni UniPd ‘nuove terapie cambiano storia dermatite atopica in adolescenti'

Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - "La dermatite atopica è una malattia infiammatoria estremamente pesante, soprattutto nelle sue forme moderate e gravi, sia dal punto di vista clinico che psicologico, in particolare nell'adolescente. Il fatto che ci siano a disposizione "delle terapie semplici" con una buona tollerabilità e un buon profilo di sicurezza, che possono essere auto somministrate attraverso una penna, e che, addirittura, modificano la storia della malattia e le possibili conseguenze, è un dato estremamente importante".

