Salone di Parigi l’ad Renault Luca de Meo | Competeremo coi cinesi ma servono EV di piccola taglia Pronti a collaborare con tutti

Luca De Meo al Salone dell'auto di Parigi. Un colloquio a tutto tondo con il numero uno del gruppo Renault, ma anche dell'associazione dei costruttori europei (ACEA), parlando di mercato, elettrico, Cina, dazi e nuove tecnologie. Come di consueto, il manager italiano non si è tirato indietro. Molti costruttori, tra cui il gruppo Stellantis, hanno rivisto al ribasso le previsioni sui profitti. Il mercato auto in Europa sta rallentando. Il gruppo Renault com'è messo? "Non abbiamo nessun segnale che ci spinge a correggere la guidance, a differenza degli altri costruttori. Anche la dinamica della rete commerciale è buona, a livello di cash. Abbiamo sofferto e fatto tanto lavoro prima, per metterci al riparo. A oggi non ci sono motivi per cambiare, tiriamo dritti per la nostra strada senza profit warning.

