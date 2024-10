Rozzano, gli ultimi minuti di ?Manuel Mastrapasqua e il percorso del killer Daniele Rezza in un video delle telecamere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doveva essere una rapina, ma poi è diventato un omicidio. Ha riassunto così quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorso a Rozzano Daniele Rezza, il 19enne Ilmessaggero.it - Rozzano, gli ultimi minuti di ?Manuel Mastrapasqua e il percorso del killer Daniele Rezza in un video delle telecamere Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doveva essere una rapina, ma poi è diventato un omicidio. Ha riassunto così quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorso a, il 19enne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio di Rozzano - la confessione di Daniele : "Ho rovinato due famiglie" - Daniele Rezza resterà in carcere dopo l'omicidio di Manuerl Mastrapasqua: così ha deciso il gip di Milano. Da parte sua la conferma che si trattava di una rapina. (Ilgiornale.it)

Rozzano : perché i genitori di Daniele Rezza (anche se l’hanno “aiutato”) non sono stati indagati - “Ha cominciato a dare dei problemi a casa poco più di due anni fa – ha continuato l’avvocato, che al termine dell’interrogatorio ha rinunciato al mandato – I genitori si sono resi conto che avrebbe dovuto fare un percorso mai cominciato», anche se, per un problema che ha, prende i farmaci in «modo costante» dall’estate del 2022. (Ilgiorno.it)

L’omicidio di Rozzano : i genitori di Daniele Rezza - killer reo confesso - finiscono sotto protezione - Lo stesso visto nelle telecamere. Nel corso della perquisizione sono stati trovati gli stessi pantaloni (che erano stati già lavati) individuati "addosso al soggetto ripreso con il coltello in mano che venivano quindi sequestrati". E con una punta di amarezza il pm annota: "Le cuffie rinvenute, di marca Music sound, è opportuno dire che hanno un valore di soli 14 euro". (Ilgiorno.it)