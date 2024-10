Ragazzo di 15 anni trovato morto a Senigallia: si indaga per istigazione al suicidio. Era scappato con la pistola del papà (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Ragazzo di 15 anni di Sengallia del quale si erano perse le tracce nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre è stato trovato morto in un casale di campagna viino Montignano. Il Leggo.it - Ragazzo di 15 anni trovato morto a Senigallia: si indaga per istigazione al suicidio. Era scappato con la pistola del papà Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildi 15di Sengallia del quale si erano perse le tracce nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre è statoin un casale di campagna viino Montignano. Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi era Pietro Mastino - mort nello schianto provocato da un 34enne : anni fa aveva salvato eroicamente un ragazzo - Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Fiat Panda avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno, invadendo la carreggiata opposta. La sua perdita ha colpito profondamente la comunità, i colleghi e la sua famiglia, composta dalla madre anziana e dal fratello più giovane. (Thesocialpost.it)

Ragazzo di 15 anni suicida con la pistola del padre : trovato in un casale di campagna a Senigallia - era fuggito di notte da casa - SENIGALLIA - E' stato trovato morto in un casale di campagna, nei pressi di Montignano, il quindicenne che questa notte ha sottratto la pistola del padre, un vigile urbano di Senigallia, e... (Ilmessaggero.it)

Ragazzo di 15 anni trovato morto in un casale in campagna a Senigallia : era scappato con la pistola del papà vigile urbano - Il ragazzo di 15 anni di Sengallia del quale si erano perse le tracce nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre è stato trovato morto in un casale di campagna viino Montignano. Il... (Leggo.it)