Potenza, morti tre giovani tifosi del Foggia di ritorno da una trasferta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tre tifosi della squadra di calcio del Foggia sono morti nella tarda serata di ieri, di ritorno dalla trasferta a Potenza (valida per il campionato di Serie C): le vittime sono un 13enne, un 17enne e un 21enne. La tragedia è avvenuta vicino all’uscita di Potenza est del raccordo autostradale. I giovani viaggiavano su una monovolume che per cause da accertare è finito contro un’auto a bordo della quale c’era una famiglia, rimasta ferita in modo non grave. Coinvolto anche un pullman. Il cordoglio Subito dopo è arrivato il cordoglio da parte della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e della società di calcio: “Una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e agli amici delle vittime”, ha fatto sapere la prima cittadina. Lapresse.it - Potenza, morti tre giovani tifosi del Foggia di ritorno da una trasferta Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tredella squadra di calcio delsononella tarda serata di ieri, didalla(valida per il campionato di Serie C): le vittime sono un 13enne, un 17enne e un 21enne. La tragedia è avvenuta vicino all’uscita diest del raccordo autostradale. Iviaggiavano su una monovolume che per cause da accertare è finito contro un’auto a bordo della quale c’era una famiglia, rimasta ferita in modo non grave. Coinvolto anche un pullman. Il cordoglio Subito dopo è arrivato il cordoglio da parte della sindaca diMaria Aida Episcopo e della società di calcio: “Una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e agli amici delle vittime”, ha fatto sapere la prima cittadina.

