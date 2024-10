Ponte sullo Stretto, ambientalisti e comitati: "La Via non potrà che avere parere negativo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continua il botta e risposta a colpi di carte tra la società Stretto di Messina e gli ambientalisti. Le associazioni Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lipu, Man e Wwf Italia, insieme alla Società dei Territorialisti, Medici per l’Ambiente e comitati “Invece del Ponte” e “No Ponte - Capo Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, ambientalisti e comitati: "La Via non potrà che avere parere negativo" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continua il botta e risposta a colpi di carte tra la societàdi Messina e gli. Le associazioni Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lipu, Man e Wwf Italia, insieme alla Società dei Territorialisti, Medici per l’Ambiente e“Invece del” e “No- Capo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ponte: nuovo scontro tra Salvini, gli ambientalisti e il comitato per il No - "Avrà un impatto gravissimo e irreversibile sul territorio" denunciano i contrari. Replica il vicepremier:" questo dibattito sull'opera è un delirio solo italiano" ... (rainews.it)

Le associazioni ambientaliste stroncano le integrazioni per il ponte sullo Stretto - Dopo le integrazioni della società Stretto di Messina spa alle richieste del ministero dell’Ambiente, arriva una nuova bocciatura delle associazioni e dei comitati: il ponte continua a non essere sost ... (editorialedomani.it)

Ponte Stretto, ambientalisti contestano le integrazioni di SdM: Commissione Via non potrà che dire no - «Non è stato risposto alle critiche della Commissione Via», accusano gli ambientalisti, che hanno consegnato un documento per ribadire l’impatto ambientale «gravissimo e irreversibile» e ricordare che ... (ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com)