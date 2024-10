Sport.quotidiano.net - Pistoiese con un filo di gas Tuttocuoio ko

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(3-5-2) Cecchini; Donida, Polvani, Bertolo; Diodato (9’ st Cuomo), Kharmoud, Caponi (19’ st Lauria), Greselin, Dibenedetto (1’ st Grilli); Sparacello (9’ st Pinzauti), Cardella (28’ st Mazzei). A disp. Lagonigro, Basanisi, Tascini, Balleello. All. Giacomarro(3-5-2) Carcari; Moretti, Salto, Veron; Lorenzini, Russo (36’ st Pisco), Fino, Centonze (31’ st Salvatore), Haka; Massaro, Di Natale (14’ st Benericetti). A disp. Dainelli, Bardini, Del Rosso, Beghetto, Ciotola. All. Firicano ARBITRO Testoni di Ciampino MARCATORE Pinzauti al 10’ st NOTE Espulso Kharmoud al 27’ st PISTOIA I tre punti sono arrivati ed è ciò che conta. Ma per farlo laha dovuto soffrire e non poco, stringendo i denti nel finale con l’uomo in meno al cospetto di un mai domo