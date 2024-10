Terzotemponapoli.com - Petrazzuolo: “Raspadori, Simeone e Ngonge non partiranno..”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il dir. Antonioè intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Queste le sue parole: “L’atmosfera di Udine è molto particolare a causa di situazioni molto più grandi di noi, andrebbe trovata una soluzione definitiva. La gara di Empoli è delicata per il Napoli, non è un match scontato perchè possono esserci alcune insidie e gli azzurri devono essere concentrati al massimo. Attendiamo i rientri dalle nazionali, c’è grande fiducia e grande attesa. I biglietti per la gara contro il Lecce sono in vendita e già tanti settori sono stati riempiti, a dimostrazione di quanto entusiasmo ci sia.