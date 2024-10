Pato racconta: "Onyewu ha ribaltato Ibrahimovic come nulla fosse, pensavamo che sarebbe finita male" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La famosa rissa fra Oguchi Onyewu e Zlatan Ibrahimovic vista attraverso gli occhi di Alexandre Pato, allora loro compagno di squadra: è diventata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) La famosa rissa fra Oguchi Onyewu e Zlatanvista attraverso gli occhi di Alexandre, allora loro compagno di squadra: è diventata

Pato rivive la mitologica rissa tra Ibrahimovic e Onyewu in allenamento al Milan : “Fermati - lo ucciderai” - L'ex Milan Alexandre Pato a 14 anni di distanza ha raccontato nel dettaglio come andò la leggendaria rissa in allenamento tra i due colossi Zlatan Ibrahimovic e Oguchi Onyewu: "Ha preso Ibra e l'ho ha ribaltato come se stesse sollevando un bicchiere d'acqua, poi gli è saltato sopra e io gli ho urlato: 'Fermati, così lo uccidi'". (Fanpage.it)

Milan - Pato racconta la rissa Ibrahimovic-Onyewu : “Buttò giù Zlatan” - Non che Ibra non lo sia, ma è più impulsivo. Prese la caviglia di Ibra e Onyewu continuò a giocare – ricorda -. Noi capivamo, Onyewu ha fatto così, ma non lo fece con cattiveria, voleva prendere la palla. Provò a prendere Onyewu così (sul colletto, ndr), afferrandolo e Onyewu cosa fece? Afferrò Ibra e ‘bum’. (Sportface.it)

