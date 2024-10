Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano, oggi l’interrogatorio del 19enne Daniele Rezza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si sta svolgendo nel carcere di San Vittore l'interrogatorio di Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato di aver ucciso con una coltellata in strada a Rozzano Manuel Mastrapasqua - magazziniere e cassiere di 31 anni che nella serata fra giovedì e venerdì stava rientrando a casa dal lavoro - per rapinarlo delle cuffiette wireless. Il gip Domenico Santoro deve decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere per Omicidio e rapina impropria, avanzata dalla Procura di Milano. Il 19enne, difeso dall'avvocato Maurizio Ferrari, è stato fermato dalla Polfer due giorni fa alla Stazione ferroviaria di Alessandria dopo essere stato notato mentre vagava senza una meta. Tg24.sky.it - Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano, oggi l’interrogatorio del 19enne Daniele Rezza Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si sta svolgendo nel carcere di San Vittore l'interrogatorio di, ilche ha confessato di aver ucciso con una coltellata in strada a- magazziniere e cassiere di 31 anni che nella serata fra giovedì e venerdì stava rientrando a casa dal lavoro - per rapinarlo delle cuffiette wireless. Il gip Domenico Santoro deve decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere pere rapina impropria, avanzata dalla Procura di Milano. Il, difeso dall'avvocato Maurizio Ferrari, è stato fermato dalla Polfer due giorni fa alla Stazione ferroviaria di Alessandria dopo essere stato notato mentre vagava senza una meta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Rozzano - la madre di Manuel Mastrapasqua : “Il padre del 19enne non doveva aiutarlo” - Il presunto assassino di Mastrapasqua, un ragazzo di 19 anni, è stato fermato ad Alessandria. . Avrebbe dovuto portarlo in caserma o ammazzarlo di botte lui stesso suo figlio e poi in caserma, non farlo scappare”, ha affermato. Per cui che il sindaco dica che sia un posto sicuro, vada lui in giro alle tre di notte dove non c’è una pattuglia“, ha detto la donna parlando con Tgcom24. (Lapresse.it)

Chi è Daniele Rezza - il 19enne che ha confessato di aver ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano - Manuel Mastrapasqua è stato accoltellato a morte a Rozzano (Milano) nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. A colpirlo è stato Daniele Rezza, un 19enne che viveva a meno di un chilometro di distanza dal 31enne, e che ha alle spalle un paio di denunce.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manuel Mastrapasqua - Daniele Rezza : «Ho fatto una ca**ata». Nell'audio alla fidanzata l'omicidio in diretta - «Ho un peso addosso. Ho fatto una ca**ata a Rozzano, ho ucciso una persona». Così Daniele Rezza, 19 anni ha confessato l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31 anni, avvenuto per... (Leggo.it)