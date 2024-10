Nigeria bloccata in aeroporto, Osimhen: «La Libia lo sta facendo apposta; i miei compagni non sono delinquenti, lasciateli andare» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le parole di Victor Osimhen sulla situazione dei suoi compagni di nazionale della Nigeria bloccati in un aeroporto in Libiba Prosegue la rabbia della Nigeria per il dirottamento del volo che li doveva condurre in Libia per la partita di qualificazione alla Coppa d’Africa. Anche Victor Osimhen, non convocato per infortunio, ha commentato sui social Calcionews24.com - Nigeria bloccata in aeroporto, Osimhen: «La Libia lo sta facendo apposta; i miei compagni non sono delinquenti, lasciateli andare» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le parole di Victorsulla situazione dei suoidi nazionale dellabloccati in unin Libiba Prosegue la rabbia dellaper il dirottamento del volo che li doveva condurre inper la partita di qualificazione alla Coppa d’Africa. Anche Victor, non convocato per infortunio, ha commentato sui social

Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore : “Abbiamo avuto paura” - Il volo nigeriano doveva atterrare a Bengasi, a 20 chilometri da Benina, dove si […]. (Adnkronos) – La nazionale nigeriana di calcio ha vissuto un incubo. Lookman e compagni sono volati in Libia nella giornata di ieri per giocare la partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa contro i padroni di casa, in programma domani. (Periodicodaily.com)

"Trattamento disumano" in aeroporto. La Nigeria si rifiuta di giocare con la Libia - . . Una partita di calcio che non si giocherà diventa un caso diplomatico tra la Nigeria e la Libia , dopo che le Super Aquile hanno denunciato un «trattamento disumano» al loro arrivo nel Paese nordafricano dove domani era in programma un match di qualificazione alla Coppa d’Africa 2025. Il boicottaggio dell’incontro è stato deciso dai giocatori della nazionale ospite e annunciato anche sui ... (Gazzettadelsud.it)

La Nigeria di Osimhen “sequestrata” in un aeroporto libico per 15 ore : «Senza cibo e senza acqua» - twitter. Gli errori capitano, ma queste cose fatte apposta non hanno nulla a che fare con il football internazionale”. “Non accetteremo di viaggiare da nessuna parte sulle strade qui, anche con la sicurezza, non è sicuro. Il capitano chiama in causa la Caf: “Dovrebbe esaminare il rapporto e cosa sta succedendo qui. (Ilnapolista.it)