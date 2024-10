Music For Change 2024, vince Acquachiara al termine di un’edizione da record (Di lunedì 14 ottobre 2024) Acquachiara vince le 15° edizione di Music For Change, il più importante premio europeo a sfondo civile organizzato dall’Associazione Musica contro le mafie Acquachiara vince le 15° edizione di Music For Change, il più importante premio europeo a sfondo civile organizzato dall’Associazione Musica contro le mafie. La giovane cantautrice romana ha trionfato con il brano Piacere, Sofia sul tema Disuguaglianze e Marginalità Sociale superando un lungo cammino di selezioni in un’edizione record che ha visto ben 917 iscritti di cui soltanto 8 in finale. .com - Music For Change 2024, vince Acquachiara al termine di un’edizione da record Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024)le 15° edizione diFor, il più importante premio europeo a sfondo civile organizzato dall’Associazionea contro le mafiele 15° edizione diFor, il più importante premio europeo a sfondo civile organizzato dall’Associazionea contro le mafie. La giovane cantautrice romana ha trionfato con il brano Piacere, Sofia sul tema Disuguaglianze e Marginalità Sociale superando un lungo cammino di selezioni inche ha visto ben 917 iscritti di cui soltanto 8 in finale.

MUSIC FOR CHANGE - scopri i vincitori delle sfide - Silvia Danielli (dal 2020 condirettrice di Billboard Italia, ha lavorato per Max, Gazzetta dello Sport (Sezione musica), Rolling Stone Italia, Sony Music e Tim Music). Loro sono: Michele Monina (il “critico più critico della musica italiana”. Temi fondamentali: musica e impegno civile Una edizione caratterizzata dalla formula esclusiva dell’Augmented Residency che ha visto 16 artisti ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Ztrada : La Rivelazione di Music for Change con il Brano “Angelo Custode” - Ztrada, nome d’arte di Alessandro Paganelli, è uno dei finalisti del contest Music for Change 2024. La sua musica esplora tematiche complesse attraverso uno stile che unisce il rap e la trap, utilizzando un linguaggio diretto e crudo per denunciare le contraddizioni della società moderna. Un Artista con una Visione Chiara Ztrada è un artista da tenere d’occhio per il suo impegno e la sua ... (Dailyshowmagazine.com)

Bluesex : La Band Finalista di Music for Change con il Tema della Democrazia e Resistenza - . La formazione, composta da quattro membri, si distingue per la capacità di affrontare questioni sociali attraverso testi profondi e arrangiamenti coinvolgenti. Inoltre, il gruppo ha espresso il desiderio di esibirsi un giorno accanto a Vasco Rossi, un sogno che condividono tutti i membri. Confrontarsi con diverse opinioni ha reso il progetto ancora più ricco e maturo. (Dailyshowmagazine.com)