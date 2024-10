Meloni: “La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto”. Il messaggio integrale all’Inail (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quella contro gli infortuni sul lavoro è una battaglia che va combattuta tutti insieme e che vede il governo in prima fila, con un impegno che si dispiega sia sul fronte delle misure operative sia su quello della promozione del confronto tra le parti, per contrastare il fenomeno e diffondere la cultura della sicurezza. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha ricordato nel messaggio inviato al presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, in occasione della presentazione della Relazione annuale 2023 dell’Istituto alla Camera dei deputati. messaggio che riportiamo integralmente. Secoloditalia.it - Meloni: “La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto”. Il messaggio integrale all’Inail Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quella contro gli infortuni sulè una battaglia che va combattuta tutti insieme e che vede il governo in prima fila, con un impegno che si dispiega sia sul fronte delle misure operative sia su quello della promozione del confronto tra le parti, per contrastare il fenomeno e diffondere la cultura della. Il presidente del Consiglio, Giorgia, lo ha ricordato nelinviato al presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, in occasione della presentazione della Relazione annuale 2023 dell’Istituto alla Camera dei deputati.che riportiamo integralmente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni : "Sicurezza lavoro è un diritto" - "Siamo intervenuti anche sulle sanzioni, reintroducendo il reato di somministrazione illecita di lavoro". Così la premier Meloni in occasione del Rapporto annuale Inail. 12. 600 ispettori del lavoro e dal 1° ottobre è operativa la patente a punti per l'edilizia", sottolinea Meloni. "Abbiamo disposto l'assunzione di 1. (Televideo.rai.it)

Meloni “La sicurezza sul lavoro non è un costo ma un diritto” - Questa è la strategia che il Governo sta portando avanti, e che ha trovato declinazione concreta nei diversi provvedimenti adottati finora. L’evento di oggi ci consente di avviare anche una riflessione sul futuro dell’INAIL e sulle sfide che ha di fronte a sè per rafforzare la sua mission. “Più prevenzione, più controlli, pene più severe per chi non rispetta le regole. (Unlimitednews.it)

Bankitalia smonta la propaganda meloniana sul lavoro e i salari - Nel triennio 2024-2026 “l’occupazione continuerebbe a crescere a ritmi inferiori a quelli osservati nel 2023”. Tuttavia, nota Bankitalia, le retribuzioni di fatto, seppure in netta accelerazione (al 3,4%, dall’1,9), “sono cresciute meno di quelle contrattuali”, queste ultime trainate dall’industria e con adeguamenti meno marcati nei servizi. (Lanotiziagiornale.it)