Anteprima24.it - L’ospedale di comunità di Roccadaspide ancora chiuso dopo l’inaugurazione di sei mesi fa: la denuncia del Nursind Salerno

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Ilsi fa portavoce delle preoccupazioni legate aldidi, struttura inaugurata seifa ma nonoperativa. Mentre il personale sanitario e amministrativo assegnato alla struttura resta in attesa di incarichi effettivi, molti reparti ospedalieri dell’Aslcontinuano a soffrire gravi carenze di personale, con conseguenti disagi operativi. “Non possiamo tollerare che il personale destinato aldivenga “parcheggiato” temporaneamente in altre strutture senza un piano chiaro, soprattutto quando la situazione nei reparti ospedalieri dell’Asl è al limite”, ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale del. “Siamo di fronte a una gestione del personale che, anziché alleggerire i reparti in sofferenza, spreca risorse già disponibili”.