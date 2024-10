Oasport.it - LIVE Italia-Israele 1-0, Nations League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo!

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.35che parte forte ma Glazer respinge ogni tentativo di Retegui e Tonali. Nel finale di, lo stesso Tonali si procura un preziosissimodi rigore che Retegui sfrutta senza problemi. A tra poco per il secondo! 46?il1-0. 45? Punizione sulla barriera da parte di. 43? Braccio di Calafiori, punizione per. 41? Goooooooooooooooooooool, Retegui, rigore perfetto,1-0. 39? Rigore confermato, si prepara al tiro l’con Retegui. 37? VAR in corso per stabilire se è dentro o fuori l’area di rigore. 35?DI RIGORE per l’, fallo di Peretz su Tonali. 33? Lancio di Bastoni per Dimarco, troppo lungofuori. 31? Fagioli prova ad avanzare il suo raggio d’azione. 29?che torna a spingere in fase offensiva.