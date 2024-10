Libano, droni Hezbollah contro Israele: 4 soldati morti. Raid Idf su Gaza: “Era centro comando Hamas” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quattro soldati dell'Idf sono stati uccisi e altri 58 sono stati feriti da un attacco di droni di Hezbollah contro una base militare vicino a Binyamina, nel centro-nord di Israele. L'attacco è stato rivendicato da Hezbollah, che ha dichiarato di aver preso di mira una base di addestramento con uno “sciame di droni” Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quattrodell'Idf sono stati uccisi e altri 58 sono stati feriti da un attacco didiuna base militare vicino a Binyamina, nel-nord di. L'attacco è stato rivendicato da, che ha dichiarato di aver preso di mira una base di addestramento con uno “sciame di

Libano - media : “La Russia fornisce droni a Hezbollah” - Il report del giornale statunitense aggiunge che l'Egitto ha espresso preoccupazioni sul fatto che l'interferenza internazionale nella politica libanese potrebbe innescare tensioni interne che sono rimaste dalla guerra civile nel Paese. Secondo funzionari arabi e statunitensi, fonti del Wsj, l’amministrazione Biden avrebbe il sostegno dell’Arabia Saudita in questa iniziativa, mentre Egitto e ... (Quotidiano.net)

Media arabi - Hezbollah ha ricevuto droni dalla Russia - Il quotidiano libanese al Nahar ha riferito, citando fonti di intelligence, che Hezbollah ha recentemente ricevuto droni di fabbricazione russa e che un certo numero di esperti stanno addestrando i miliziani sciiti dell'organizzazione ad usarli. (Quotidiano.net)

Idf - 50 razzi e 2 droni lanciati da Hezbollah contro la Galilea - Al momento non ci sono notizie di feriti negli attacchi. Nelle ultime ore sono stati lanciati dal Libano più di 50 razzi e due droni verso il nord di Israele, ha fatto sapere l'Idf. . Intanto il portavoce dell'Idf in lingua araba ha rivelato che Hezbollah ha iniziato a utilizzare il valico di frontiera al Matsna, tra Siria e Libano, dopo che gli altri varchi usati dai miliziani per trasferire ... (Quotidiano.net)