Italia-Israele, Spalletti ha deciso la formazione: le scelte su Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha diramato la formazione ufficiale per la sfida di questa sera tra Italia e Israele, incrocio valido per la UEFA Nations League. L’Italia torna di nuovo in campo dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio, nell’ultima partita di UEFA Nations League. Questa volta la squadra avversaria della Nazionale azzurra sarà Israele: gli uomini del Commissario Tecnico Luciano Spalletti hanno l’obiettivo di continuare sul periodo positivo dopo l’estate travagliata a causa di un Campionato Europeo tutt’altro che da ricordare. Anche nella sfida contro il Belgio, l’Italia ha ben impressionato fino all’espulsione di Lorenzo Pellegrini, che ha inevitabilmente condizionato il prosieguo della sfida. Spazionapoli.it - Italia-Israele, Spalletti ha deciso la formazione: le scelte su Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Commissario Tecnico Lucianoha diramato laufficiale per la sfida di questa sera tra, incrocio valido per la UEFA Nations League. L’torna di nuovo in campo dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio, nell’ultima partita di UEFA Nations League. Questa volta la squadra avversaria della Nazionale azzurra sarÃ: gli uomini del Commissario Tecnico Lucianohanno l’obiettivo di continuare sul periodo positivo dopo l’estate travagliata a causa di un Campionato Europeo tutt’altro che da ricordare. Anche nella sfida contro il Belgio, l’ha ben impressionato fino all’espulsione diPellegrini, che ha inevitabilmente condizionato il prosieguo della sfida.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre : le formazioni di Italia-Israele - Raspadori-Juve - CT. 11:44 14 Ottobre L'Arsenal punta Meret a zero Secondo indiscrezioni dall’Inghilterra, Alex Meret è finito nel mirino dell’Arsenal che lo vorrebbe a parametro zero. (Calciomercato.it)

DIRETTA Nations League - Italia-Israele | Formazioni UFFICIALI LIVE - Gli avversari di giornata, invece, arrivano a questo appuntamento dopo la terza sconfitta consecutiva patita proprio contro i transalpini a domicilio (campo neutro per le note vicende che coinvolgono Israele): 4-1 il risultato finale per i ‘Galletti’ e selezione del commissario tecnico Ran Ben Shimon bloccata ancora a quota zero punti all’ultimo posto in classifica. (Calciomercato.it)

Calcio - Italia-Israele tra allerta sicurezza e messaggio di pace di Spalletti - Udine blindata per la manifestazione pro Pal e il match Italia-Israele. Servizio di Antonella Mazza Teruel The post Calcio, Italia-Israele tra allerta sicurezza e messaggio di pace di Spalletti first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)