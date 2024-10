Italia-Israele, Spalletti: “A voi piacerebbe vincere sempre 10-0, ma …” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luciano Spalletti, commissario tecnico azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Rai 1' dopo Italia-Israele di Nations League Pianetamilan.it - Italia-Israele, Spalletti: “A voi piacerebbe vincere sempre 10-0, ma …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luciano, commissario tecnico azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Rai 1' dopodi Nations League

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - Di Lorenzo : "Che emozione! Critiche? Le persone si fissano..." - Una doppietta da capitano. Serata perfetta per Giovanni Di Lorenzo che, nella vittoria per 4-1 dell`Italia contro Israele, realizza per la prima... (Calciomercato.com)

Italia-Israele - Daniel Maldini : “L’esordio un’emozione forte. Lo dedico alla famiglia” - Mio padre e mia madre in tribuna? Sono contento che siano venuti, dopo ci sentiremo e avremo modo di parlare. Lo dedico alla famiglia” appeared first on SportFace. La gara è sempre stata in controllo fino al loro gol, poi siamo stati bravi a tenere botta”. Lo ha detto Daniel Maldini a Rai Sport dopo l’esordio in azzurro nella vittoria dell’Italia per 4-1 su Israele in Nations League. (Sportface.it)

Italia-Israele - Calafiori : “Siamo completamente un’altra squadra” - The post Italia-Israele, Calafiori: “Siamo completamente un’altra squadra” appeared first on SportFace. . Ci siamo già dimenticati la batosta dell’Europeo, ma anzi l’abbiamo sfruttata a nostro favore”. Così Riccardo Calafiori ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 4-1 dell’Italia contro Israele nella quarta giornata di Nations League. (Sportface.it)