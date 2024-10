Italia-Israele, scritte contro comune e regione a Udine, Fedriga: «Emblema dell’antisemitismo» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continua la protesta a Udine per il patrocinio concesso a Italia-Israele di Nations League: scritte contro comune e regione, la risposta di Fedriga Oggi a Udine si gioca Italia-Israele, incontro valido per la Nations League e in città non sono mancate le polemiche per la decisione del comune di concedere il patrocinio alla partita. Oggi Calcionews24.com - Italia-Israele, scritte contro comune e regione a Udine, Fedriga: «Emblema dell’antisemitismo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Continua la protesta aper il patrocinio concesso adi Nations League:, la risposta diOggi asi gioca, invalido per la Nations League e in città non sono mancate le polemiche per la decisione deldi concedere il patrocinio alla partita. Oggi

Italia : battere Israele per essere prima fascia ai sorteggi delle qualificazioni ai Mondiali 2026 - . The post Italia: battere Israele per essere prima fascia ai sorteggi delle qualificazioni ai Mondiali 2026 appeared first on SportFace. Molto dipenderà anche dal risultato di Belgio-Francia questa sera. Per essere teste di serie al sorteggio (13 dicembre a Zurigo) per la rassegna mondiale occorre concludere al primo o al secondo posto nel gruppo. (Sportface.it)

Udine blindata - stasera il match Italia - Israele - AGI - In una città blindata per la sfida tra Italia e Israele di questa sera, alle 17 a Udine partirà il corteo del movimento pro Palestina che si snodera' da piazza della Repubblica per terminare intorno alle 19. . 30 in piazza XX settembre. Le forze dell'ordine monitoreranno l'intero percorso e i manifestanti non potranno oltrepassare il sistema di sicurezza disposto per cerchi concentrici ... (Agi.it)

Italia-Israele a Udine - città blindata per la partita e il corteo pro-Palestina - È una Udine blindata e divisa a metà quella in cui stasera, dalle 20. In giornata sulle sedi di Comune e Regione sono apparse due scritte identiche: "Comune di Udine complice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio: le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. (Tg24.sky.it)