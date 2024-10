Invicta, buonissima la prima. Successo da incorniciare (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Invicta vince la prima di campionato di B maschile rifilando un netto 3-0 all’Upc Volley Camaiore (25-23, 25-19, 25-23). Vittoria importante, considerato che il Camaiore punta alla vittoria del campionato contando sulle prestazioni dell’opposto Paoletti, un centrale titolare in A3 nella passata stagione e l’altro che ha vinto lo scorso campionato di serie B. "Questo per dare la misura del nostro Successo sulla squadra avversaria – spiega il presidente Andrea Galoppi –. Sono contento, perché abbiamo giocato un precampionato faticoso e non era scontato giocare una partita di così alto livello". Ottima la prestazione da parte di tutti, anche dei nuovi arrivati. Nel primo set Camaiore parte bene, ma la formazione di Rolando trova il ritmo giusto per andare avanti a metà punteggio sul 14-12. Sul 24-23 Paoletti è murato da Alessandrini e i biancorossi vincono il primo set. Sport.quotidiano.net - Invicta, buonissima la prima. Successo da incorniciare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’vince ladi campionato di B maschile rifilando un netto 3-0 all’Upc Volley Camaiore (25-23, 25-19, 25-23). Vittoria importante, considerato che il Camaiore punta alla vittoria del campionato contando sulle prestazioni dell’opposto Paoletti, un centrale titolare in A3 nella passata stagione e l’altro che ha vinto lo scorso campionato di serie B. "Questo per dare la misura del nostrosulla squadra avversaria – spiega il presidente Andrea Galoppi –. Sono contento, perché abbiamo giocato un precampionato faticoso e non era scontato giocare una partita di così alto livello". Ottima la prestazione da parte di tutti, anche dei nuovi arrivati. Nel primo set Camaiore parte bene, ma la formazione di Rolando trova il ritmo giusto per andare avanti a metà punteggio sul 14-12. Sul 24-23 Paoletti è murato da Alessandrini e i biancorossi vincono il primo set.

